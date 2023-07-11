Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб

Фото: instagram.com/fctobol

Известный футболист и менеджер Андрей Канчельскис назначен директором костанайского футбольного клуба "Тобол", передаёт BaigeNews.kz.

"Канчельскис – культовая фигура в истории футбольных клубов мирового масштаба, таких как "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон". Был игроком основного состава "Динамо" Киев, "Фиорентина", "Рейнджерс", "Манчестер Сити". Чемпион Европы среди молодёжных сборных, обладатель Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Шотландии. Также является чемпионом Англии, Шотландии", - сообщили в пресс-службе клуба.

За МЮ Андрей Канчельскис провёл 158 матчей и забил 36 голов. В "Эвертоне" за один сезон стал лучшим снайпером команды с 16 забитыми голами.