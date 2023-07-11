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  • Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб
instagram.com/fctobol Сегодня, 21:50
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Сегодня, 21:50
319
Фото: instagram.com/fctobol

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб

Известный футболист и менеджер Андрей Канчельскис назначен директором костанайского футбольного клуба "Тобол", передаёт BaigeNews.kz.

"Канчельскис – культовая фигура в истории футбольных клубов мирового масштаба, таких как "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон". Был игроком основного состава "Динамо" Киев, "Фиорентина", "Рейнджерс", "Манчестер Сити". Чемпион Европы среди молодёжных сборных, обладатель Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Шотландии. Также является чемпионом Англии, Шотландии", - сообщили в пресс-службе клуба.

За МЮ Андрей Канчельскис провёл 158 матчей и забил 36 голов. В "Эвертоне" за один сезон стал лучшим снайпером команды с 16 забитыми голами.

"Он показал себя как опытный высокопрофессиональный специалист знающий все тонкости профессионального футбола. Уверен, что его профессиональные компетенции, большой опыт и мастерство выведут ФК "Тобол" на новый уровень", – отметил аким региона Кумар Аксакалов.

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Сегодня, 21:50
319
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