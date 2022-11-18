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emba.kz Сегодня, 04:16
160
Сегодня, 04:16
160
Фото: emba.kz

Экс-госсекретарь РК получил должность в нефтегазовом секторе

Экс-государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев избран членом совета директоров - независимым директором АО "Эмбамунайгаз" - дочернего предприятия нацкомпании "КазМунайГаз", передаёт BaigeNews.kz

Об этом сообщается на сайте "Эмбамунайгаз". Кушербаев окончил Казахский политехнический институт, Академию общественных наук при ЦК КПСС. Доктор политических наук, кандидат философских наук. 

В разные годы был пресс-секретарём президента РК; министром образования, культуры и здравоохранения; министром здравоохранения, образования и спорта; министром образования и науки; послом РК в России; акимом Мангистауской области, ЗКО, Кызылординской области; вице-премьером; руководителем администрации президента РК, госсекретарём (2019-2022 гг.).

 

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#назначение #КМГ
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:16
160
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