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Экс-госсекретарь РК получил должность в нефтегазовом секторе
Экс-государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев избран членом совета директоров - независимым директором АО "Эмбамунайгаз" - дочернего предприятия нацкомпании "КазМунайГаз", передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщается на сайте "Эмбамунайгаз". Кушербаев окончил Казахский политехнический институт, Академию общественных наук при ЦК КПСС. Доктор политических наук, кандидат философских наук.
В разные годы был пресс-секретарём президента РК; министром образования, культуры и здравоохранения; министром здравоохранения, образования и спорта; министром образования и науки; послом РК в России; акимом Мангистауской области, ЗКО, Кызылординской области; вице-премьером; руководителем администрации президента РК, госсекретарём (2019-2022 гг.).
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