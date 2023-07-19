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BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 19:59
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Сегодня, 19:59
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Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Экс-главу управления урбанистики Алматы арестовали на два месяца

Бывшего руководителя Управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхана Ахмеджанова арестовали на два месяца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 18 июля ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого А. сроком на два месяца, то есть до 16 сентября.

Как сообщили в Анткоре, руководителя Управления городского планирования и урбанистики подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

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Сегодня, 19:59
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