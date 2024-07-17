Экс-главу отдела образования осудили на 11 лет за крупную взятку в Талдыкоргане

В СМУС области Жетысу рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"Бывший руководитель отдела образования обнаружил крупное хищение бюджетных средств бухгалтером и её двумя подельниками (в отношении них есть отдельное уголовное производство по факту хищения). Пользуясь служебным положением, он потребовал от бухгалтера увольнения с занимаемой должности, либо взятку за покровительство в 380 миллионов тенге. Бухгалтер с подельниками собрали 200 миллионов и передали их руководителю через его водителя. Позже, когда руководитель потребовал оставшуюся сумму взятки, бухгалтер обратилась в правоохранительные органы, шефа задержали при получении взятки в 80 миллионов тенге", - сообщили в суде.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, материалами уголовного дела и другими собранными по делу доказательствами.

Подсудимый вину не признал.

Суд при назначении наказания учёл обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающие – нарушение присяги госслужащего.

"Санкция части 4 статьи 366 УК предусматривает наказание в виде штрафа от 70-кратной до 80-кратной суммы взятки либо от 10 до 15 лет лишения свободы. При этом в соответствии с частью 3 статьи 56 УК срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать 3/4 максимального срока или размера основного вида наказания. Подсудимый признан виновным и приговорён к 11 годам лишения свободы", - утончили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.