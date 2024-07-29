Экс-главу отдела образования и трёх директоров школ осудили за коррупцию в Актау

Суд признал индивидуального предпринимателя, бывшего руководителя отдела образования и трёх директоров школ в Актау виновными в коррупции, передаёт BaigeNews.kz.

Следствием предъявлено обвинение ИП Ш. в неоднократной даче взятки должностным лицам, бывшему руководителю отдела образования Б. и директорам школ – в получении взятки.

Судом установлено, что ИП заключила договоры с тремя школами на обеспечение учащихся питанием. За беспрепятственное подписание по договорам актов оказанных услуг, быстрое перечисление денежных средств и общее покровительство она неоднократно передала должностным лицам – на тот момент руководителю отдела образования Б. – четыре миллиона тенге, директорам школ С. – 800 тысяч тенге, Н. – два миллиона тенге и Е. – миллион тенге.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, признаны искреннее раскаяние и наличие малолетних детей у ИП и наличие малолетних детей у одного из директоров школ. Отягчающих – не установлено.

Экс-глава отдела образования Б. и директор школы Н. приговорены к пяти годам лишения свободы.

Директор школы С. получил 4,5 года лишения свободы.

Е. по части 2 статьи 366 и с учётом пункта 2 статьи 55 УК приговорили к штрафу 40 миллионов тенге (40-кратная сумма взятки).

Предприниматель приговорена к семи годам лишения свободы.

Осуждённые пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.