Экс-главу Комитета рыбного хозяйства осудили в Астане

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрели дело в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства Минэкологии Ж. и руководителя Управления рыбных ресурсов и регулирования рыболовства С., получивших взятку в значительном размере по предварительному сговору за общее покровительство, передаёт BaigeNews.kz.

Подсудимым предъявлены обвинения по двум эпизодам.

"С 2021 по 2024 годы председатель Комитета по предварительному сговору со своим подчинённым – руководителем управления получили взятку посредством банковских переводов в сумме 1,5 миллиона тенге за общее покровительство от генерального директора подведомственной Комитету организации. По второму эпизоду – от директора ТОО "Н" посредством банковского перевода получено два миллиона тенге за покровительство деятельности компании", - сообщили в суде.

Подсудимые признали вину и раскаялись в содеянном.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 60 до 70-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Однако на основании части 3 статьи 55 УК по делам ускоренного досудебного расследования срок или размер основного вида наказания за совершенное уголовное правонарушение не может превышать половину максимального срока.

Оснований для назначения альтернативного наказания в виде штрафа суд не усмотрел, поскольку учтена тяжесть совершённого коррупционного правонарушения, имущественное и семейное положение подсудимых и невозможность уплатить размер минимального штрафа в установленный судом срок.

"Несмотря на обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, в виде чистосердечного раскаяния, активного способствования раскрытию уголовного правонарушения и наличия малолетних детей, председатель Комитета и руководитель управления осуждены к шести годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и квазигосударственном секторе. Вынесено частное постановление в адрес уполномоченного органа о совершённом коррупционном преступлении, о выявлении причин и условий, способствующих проявлению коррупции среди сотрудников рыбного хозяйства", - уточнили в суде.

Также внесено представление президенту РК о лишении председателя Комитета государственной награды.

Приговор ещё не вступил в законную силу.