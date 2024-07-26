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Экс-главу "Казселезащиты" взяли под стражу в зале суда

Сегодня, 16:14
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14
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Фото: baigenews.kz

В Генпрокуратуре прокомментировали отмену оправдательного приговора бывшему руководителю ГУ "Казселезащита" МЧС РК Кариму Кокрекбаеву, передаёт BaigeNews.kz.

7 июня специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области вынес приговор делу о коррупции, где вердиктом присяжных заседателей бывший руководитель ГУ "Казселезащита" Кокрекбаев был оправдан по всем эпизодам предъявленных обвинений.

Проходившие вместе с ним по делу его заместитель Ахатаев А. был признан виновным в получении взятки, а директор филиала ТОО "Bazis Construction Infr" Поплавский А. в даче взятки в особо крупном размере.

Не согласившись с приговором в части оправдания Кокрекбаева прокуратурой Алматинской области внесено апелляционное ходатайство.

"25 июля Алматинский областной суд в полном объёме удовлетворил апелляционное ходатайство прокуратуры, отменив приговор суда с направлением дела на новое судебное разбирательство и взяв под стражу Кокрекбаева К. в зале суда", - сообщили в Генпрокуратуре.

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