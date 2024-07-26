Экс-главу "Казселезащиты" взяли под стражу в зале суда

В Генпрокуратуре прокомментировали отмену оправдательного приговора бывшему руководителю ГУ "Казселезащита" МЧС РК Кариму Кокрекбаеву, передаёт BaigeNews.kz.

7 июня специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области вынес приговор делу о коррупции, где вердиктом присяжных заседателей бывший руководитель ГУ "Казселезащита" Кокрекбаев был оправдан по всем эпизодам предъявленных обвинений.

Проходившие вместе с ним по делу его заместитель Ахатаев А. был признан виновным в получении взятки, а директор филиала ТОО "Bazis Construction Infr" Поплавский А. в даче взятки в особо крупном размере.

Не согласившись с приговором в части оправдания Кокрекбаева прокуратурой Алматинской области внесено апелляционное ходатайство.