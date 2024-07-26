Экс-главу "Казселезащиты" взяли под стражу в зале суда
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Генпрокуратуре прокомментировали отмену оправдательного приговора бывшему руководителю ГУ "Казселезащита" МЧС РК Кариму Кокрекбаеву, передаёт BaigeNews.kz.
7 июня специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области вынес приговор делу о коррупции, где вердиктом присяжных заседателей бывший руководитель ГУ "Казселезащита" Кокрекбаев был оправдан по всем эпизодам предъявленных обвинений.
Проходившие вместе с ним по делу его заместитель Ахатаев А. был признан виновным в получении взятки, а директор филиала ТОО "Bazis Construction Infr" Поплавский А. в даче взятки в особо крупном размере.
Не согласившись с приговором в части оправдания Кокрекбаева прокуратурой Алматинской области внесено апелляционное ходатайство.
"25 июля Алматинский областной суд в полном объёме удовлетворил апелляционное ходатайство прокуратуры, отменив приговор суда с направлением дела на новое судебное разбирательство и взяв под стражу Кокрекбаева К. в зале суда", - сообщили в Генпрокуратуре.
Самое читаемое
- Трагедия в "Майкаинзолото": найден автобус, провалившийся в обвал
- Школьник из Туркестана получил приглашение в 45 зарубежных вузов
- ЧП на ферросплавном заводе: скончались ещё двое пострадавших
- Появились новые подробности о 12-летней роженице в Павлодарской области
- Смерть 14 лесников в Абайской области: в деле появился ещё один подозреваемый