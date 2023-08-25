Экс-главу Басаманского лесхоза осудили и выпустили из-под стражи

В Костанае суд вынес приговор экс-руководителю Басаманского лесного хозяйства Асгату Жакашеву, передаёт BaigeNews.kz.

Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба физическим, юридическим лицам и государству (пункт 3 часть 4 статьи 361 УК), сообщает суд №2 Костаная.

"Несмотря на запрет на пребывание физических лиц на территории лесного фонда Костанайской области в периоды высокой пожарной опасности в лесу, Ж., злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно разрешил частным бригадам беспрепятственно находиться в лесу и производить лесозаготовительные работы. В результате 2 сентября 2022 года из-за неисправности техники произошёл масштабный пожар, охвативший территорию Басаманского и Семиозерного лесных хозяйств, а также сёл Аманкарагай и Озерное Аулиекольского района", - отмечается в сообщении суда.

В ходе пожара уничтожено более 39 тысяч гектар лесных и нелесных угодий на общую сумму более 18 миллиардов тенге. Также сгорели жилые дома, субъекты малого бизнеса, техника, имущество лесного хозяйства на общую сумму более 600 миллионов. тенге.На возмещение материальных потерь и борьбу с пожаром государство затратило более 2,5 миллиарда тенге бюджетных средств, отметили в суде.

В судебных прениях прокурор поддержал предъявленное обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы. Подсудимый вину и гражданские иски не признал. Суд переквалифицировал его действия на халатность, повлёкшую по неосторожности тяжкие последствия. И назначил наказание в виде четырёх лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, наличие заболеваний и малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, не установлено.

Приговор не вступил в законную силу.

Природный пожар в Костанайской области в сентябре 2022 года охватил Аулиекольский, Узункольский и Карабалыкский районы. Были уничтожены 98 домов (больше всего в селе Аманкарагай — 89 домов), погиб один человек − житель села Аманкарагай, 10 человек пострадали.