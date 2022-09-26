Экс-главу банка и его сообщницу осудили за хищение в Шымкенте

Бывшего главу "Цеснабанка" Нуржана Кольбаева приговорили к восьми годам колонии в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz .

Апеляционная коллегия по уголовным делам городского суда вынесла приговор по делу о хищении 445 тысяч долларов.

Согласно материалам следствия в 2017 году Нуржан Кольбаев снял с депозитов вкладчиков 445 тысяч долларов и скрылся с ними. Его объявляли в международный розыск. Позже беглого банкира удалось поймать, он предстал перед судом вместе с сообщницей.

5 июля 2022 года суд, выслушав прокурора и изучив все материалы, вынес им оправдательный приговор. Была подана апелляционная жалоба.

В результате после изучения всех деталей следствия Нуржана Кольбаева приговорили к восьми годам лишения свободы, а его сообщницу Асель Садыкову — к семи годам тюремного заключения.

Приговор вступил в законную силу.