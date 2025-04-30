Экс-главу "Банка Астаны" осудили на 10 лет за хищения
Он признан виновным в хищении средств под видом оказания агентских услуг.
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22 апреля 2025 года Межрайонный суд города Астаны вынес обвинительный приговор в отношении бывших топ-менеджеров АО "Банк Астаны", осудив их за хищение денежных средств банка, передаёт BaigeNews.kz. Одним из главных фигурантов стал экс-председатель Совета директоров банка, Тохтаров О., который признан виновным в хищении средств под видом оказания агентских услуг и незаконном отчуждении имущества банка в период предбанкротства.
Тохтарову заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества на сумму более 14 миллиардов тенге. В перечень конфискованных активов входят жилые и коммерческие объекты, земельные участки, ценные бумаги и криптовалюта, что еще раз подчеркивает масштаб преступной деятельности.
Кроме того, ответственность понесли и другие сотрудники банка, которые, сотрудничая со следствием, признали свою вину. Эти фигуранты получили наказания, не связанные с лишением свободы, в рамках смягчающих обстоятельств.
Ранее мы сообщали, что суд может заочно лишить свободы основателя "Банка Астаны".
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