Экс-председателя Актауского городского суда Бауыржана Шайдуллина приговорили к девяти годам тюрьмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Приговор вынесли в Мунайлинском районном суде. Вместе с экс-судьёй по делу проходил частный судебный исполнитель, он получил 8 лет заключения. Их обвиняли в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в размере 20 миллионов тенге.

Летом 2024 года стало известно, что Бауыржан Шайдуллин задержан с поличным при получении незаконного вознаграждения в размере 18 миллионов тенге. Деньги переданы за смягчение приговора жительнице Актау, которую обвиняли в экономическом преступлении. Посредником был сожитель женщины, он же и частный судебный исполнитель. По её словам, он настойчиво просил собрать деньги, чтобы откупиться перед служителем Фемиды. Но она заявила в антикоррупционную службу.