Экс-главе Tengri Bank вынесли приговор

14 человек осудили в Алматы за незаконное использование денег банка. Среди них экс-глава Tengri Bank Ержан Шайкенов, передаёт BaigeNews.kz.

Подсудимым было предъявлено обвинение по факту хищения денег путём присвоения и растраты вверенного чужого имущества, незаконного использования денег банка и злоупотребления своими полномочиями (ст.243 ч.1, 189 ч.4 п.2, 250 ч.2, 28 ч.5 – 189 ч.4 п.2 УК).

"Суд установил, что Ш., являясь председателем банка, в 2015-2020 годах создал преступную группу из 13 человек. С их помощью он обеспечивал положительное рассмотрение заявок на выдачу незаконных займов, невзирая на отрицательные параметры заёмщиков, в том числе несоответствия стандартных условий кредита и данных по доходам заёмщиков, отсутствия твёрдого ликвидного залогового обеспечения, наличия высоких рисков неплатёжеспособности заёмщиков, а также предоставления им необоснованного льготного периода для погашения основного долга и вознаграждения", - сообщили в суде.

В результате банку был причинён ущерб на общую сумму в 23,5 миллиарда тенге.

Подсудимые вину не признали.

"Ш. и И., признаны виновными в злоупотреблении полномочиями и присвоении и растрате чужого имущества в крупном размере. Они приговорены каждый к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным запретом занимать руководящие должности в финансовых организациях. Шестеро признаны виновными в присвоении и растрате чужого имущества в крупном размере и осуждены каждый к восемь лет лишения свободы, с конфискацией имущества, лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности в коммерческих организациях на 10 лет", - уточнили в суде.

Ещё трое признаны виновными в незаконном использовании денег банка и осуждены к срокам от одного года до года и шести месяцев ограничения свободы с привлечением к принудительному труду по 100 часов ежегодно.

Двое признаны виновными в незаконном использовании денег банка и освобождены от уголовной ответственности за истечением срока давности.

В отношении одного дело прекращено в связи со смертью.

В целях возмещения причинённого ущерба и исполнения приговора в части гражданского иска аресты с имущества осуждённых не снимались для обращения взыскания на них в ходе исполнения.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, Tengri Bank лишили лицензии в сентябре 2020 года. 15 февраля 2021 года вступило в законную силу решение специализированного межрайонного экономического суда о принудительном прекращении деятельности Tengri Bank. На следующий день задержали экс-председателя АО "Тенгри Банк" Шайкенова.