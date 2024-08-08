Экс-главе МВД Ерлану Тургумбаеву вынесли приговор

Межрайонным судом по уголовным делам Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении Ерлана Тургумбаева, обвиняемого в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, передаёт BaigeNews.kz.

Дело под грифом "секретно" поступило с процессуальным соглашением в форме признания вины. Поэтому его рассмотрение прошло в закрытом формате в согласительном производстве.

Прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет. При этом на основании статьи 63 УК наказание определить условным с установлением пробационного контроля на тот же срок.

Подсудимый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся.

"Приговором суда Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 362 УК РК, и осуждён к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать определённые должности на 10 лет. Поскольку Т. предъявлено обвинение без признаков коррупционного преступления, на основании статьи 63 УК постановлено считать назначенное наказание условным. Суд при этом учёл признание вины осуждённым, его чистосердечное раскаяние и совершение преступления впервые", - сообщили в суде.

В соответствии с частью 2 статьи 49 УК, судом решено внести представление Президенту Республики Казахстан о лишении Тургумбаева специального звания и государственных наград.

Приговор не вступил в законную силу.

Ерлана Тургумбаева 17 августа 2023 года освободили от должности советника президента, которую он занимал с 25 февраля 2022 года.

Ранее Ерлан Тургумбаев возглавлял министерство внутренних дел Казахстана. Он покинул должность вскоре после январских событий. Общественность обвиняла экс-главу МВД в пытках, которые полицейские устраивали при допросах.

29 апреля 2024 года за превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ст.362 ч.4 УК РК) Тургумбаева задержали. 30 апреля суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.