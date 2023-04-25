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Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор Сегодня, 12:15
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Сегодня, 12:15
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Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор

В Алматы вынесли приговор бывшему начальнику городского Департамента Комитета национальной безопасности Нурлану Мажилову, передает BaigeNews.kz. Его признали виновным в превышении власти и должностных полномочий.

"Приговором суда М. осужден по статье 362 части 4 УК к шести годам лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях на 10 лет, с лишением специального звания генерала- майора КНБ", - сообщили в пресс-службе суда Алматы. 

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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Сегодня, 12:15
203
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