Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор

В Алматы вынесли приговор бывшему начальнику городского Департамента Комитета национальной безопасности Нурлану Мажилову, передает BaigeNews.kz. Его признали виновным в превышении власти и должностных полномочий.

"Приговором суда М. осужден по статье 362 части 4 УК к шести годам лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях на 10 лет, с лишением специального звания генерала- майора КНБ", - сообщили в пресс-службе суда Алматы.

Приговор ещё не вступил в законную силу.