Экс-главе Дирекции развития спорта вынесли приговор в Астане

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор в отношении руководителя РГКП "Дирекция развития спорта" Е., обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz.

"Е., являясь руководителем Дирекции развития спорта, с ноября по декабрь 2019 года незаконно назначил на должность старшего тренера по сурдлимпийским видам спорта и командировал в Италию А. для участия в 19-х зимних Сурдлимпийских играх, а также способствовал незаконному получению им заработной платы, командировочных расходов и материальной выгоды в общей сумме свыше 113 миллионов тенге", - сообщили в суде.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями аудита, специалиста, банковскими данными о получении денежных средств.

Приговором суда Е. признан виновным по пункту 3 части 4 статьи 361 УК РК и осуждён к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу.