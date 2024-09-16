Экс-главе Дирекции развития спорта вынесли приговор в Астане
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В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор в отношении руководителя РГКП "Дирекция развития спорта" Е., обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz.
"Е., являясь руководителем Дирекции развития спорта, с ноября по декабрь 2019 года незаконно назначил на должность старшего тренера по сурдлимпийским видам спорта и командировал в Италию А. для участия в 19-х зимних Сурдлимпийских играх, а также способствовал незаконному получению им заработной платы, командировочных расходов и материальной выгоды в общей сумме свыше 113 миллионов тенге", - сообщили в суде.
Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями аудита, специалиста, банковскими данными о получении денежных средств.
Приговором суда Е. признан виновным по пункту 3 части 4 статьи 361 УК РК и осуждён к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор не вступил в законную силу.
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