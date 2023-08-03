Экс-главе "Алматыэлектротранс" Бекмырзе Игенбердиеву вынесли приговор

В СМУС Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Алматыэлектротранс" Бекмырзы Игенбердиева по факту покушения на хищения чужого имущества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что в сентябре 2022 года Игенбердиев, будучи назначенным на должность генерального директора ТОО "Алматыэлектротранс" в сфере пассажирских перевозок со 100-процентным участием государства, покушался похитить денежные средства ТОО "Г" и "К" в сумме 130 000 000 тенге.

"В период с 2020 по 2022 годы между ТОО "А" и "Г", "К" были заключены договоры по поставке запасных частей и расходных материалов для имеющихся подвижных единиц. ТОО "Г" и "К" поставили товары на сумму 5 128 132 504 тенге. Однако в силу существующей у ТОО кредиторской задолженности по приоритетным удовлетворениям требований, обязательства перед поставщиками ТОО "К" и ТОО "Г" оставались частично неисполненными. Из-за несвоевременной оплаты общая сумма задолженности ТОО "А" на сентябрь 2022 года составила 2 457 555 809 тенге. В адрес ТОО были совершены исполнительные надписи на сумму 1 320 669 508 тенге долговых обязательств, с выставлением инкассовых распоряжений на счёта товарищества", - пояснили в суде.

В сентябре 2022 года Игенбердиев, приступив к выполнению обязанностей генерального директора ТОО, пригласил на встречу представителей ТОО "Г" и "К". Поставщики сообщили ему, что помимо существующих ограничений, наложенных на основании исполнительных надписей нотариуса, у ТОО "А" перед ними имеются дополнительные обязательства на сумму 1 136 886 301 тенге, которые необосновано не признаны прежним руководством.

"Игенбердиев запросил от представителей ТОО 130 000 000 тенге под гарантию выплаты дополнительных обязательств. Доверенное лицо руководителя задержали сотрудники Антикоррупционной службы по Алматы, в связи с чем И. по независящим от него обстоятельствам не смог получить и распорядиться требуемыми денежными средствами в сумме 130 000 000 тенге", - сообщили в суде.

В ходе главного судебного разбирательства уголовное правонарушение по факту покушения на получение взятки лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций было переквалифицировано на покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Прокурор просил суд назначить Игенбердиеву 5 лет 2 месяца лишения свободы, потерпевшие поддержали мнение прокурора.

Подсудимый И. полностью признал вину и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 10 лет.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства, наличие на иждивении подсудимого малолетних детей.

"Приговором суда Игенбердиев признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере и осуждён к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе", - заявили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.