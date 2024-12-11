Экс-глава Минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён пытался покончить с собой в следственном изоляторе в восточной части Сеула, сейчас его состояние не вызывает опасений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily.

"Вчера примерно в 23.52 (19.52 времени Астаны вторника) дежурный сотрудник обнаружил, что он (Ким Ён Хён) пытался совершить суицид в туалете места ожидания перед выдачей ордера…", — заявил глава пенитенциарной службы министерства юстиции Южной Кореи Син Ён Хэ на общем заседании Комитета по законодательству и правосудию в парламенте.

Он добавил, что сотрудники немедленно вмешались, открыли дверь, и экс-министр прекратил попытку суицида. На данный момент он помещен под охрану, его здоровье не вызывает опасений.

Ранее сообщалось, что южнокорейский суд решил заключить под стражу экс-министра обороны, который, как предполагается, сыграл ключевую роль в реализации решения президента страны Юн Сок Ёля о введении военного положения.

Напомним, президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запрещен выезд из страны на фоне расследования об отданном им приказе о временном введении военного положения.