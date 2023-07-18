Экс-генерал Кудебаев признан виновным по делу о побеге

Фото: ДП Алматинской области

Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 3 месяца.

Суд признал виновным экс-генерала Серика Кудебаева по делу о незаконном пересечении государственной границы РК, передаёт Baigenews.kz со ссылко на МИА "Казинформ".

"Суд приговорил признать виновным Кудебаева Серика Мырзакуловича в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 395 Уголовного кодекса РК и назначить ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы", - сообщила судья.

Окончательно, по решению суда, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 3 месяца. Также его лишили права занимать должности в правоохранительных органах, государственной службе, органах местного самоуправления сроком на 10 лет.

Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Ранее сообщалось, что Кудебаев полностью признал свою вину.

Напомним, генерал-майора Серика Кудебаева суд приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. До этого его экстрадировали из Турции, куда он сбежал от следствия. Кудебаев обвинялся в превышении полномочий.

По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.