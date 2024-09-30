Экс-футболиста "Кальяри" Капоне нашли мертвым в отеле

La Gazzetta dello Sport пишет, что тело 43-летнего Андреа Капоне нашли с травмой головы в отеле итальянского города Кальяри после вечеринки с друзьями, передаёт BaigeNews.kz.

"Предположительно, футболист ночевал в гостинице после вечеринки с друзьями и упал, получив смертельную травму головы", - сообщает спортивное издание.

Футболист провел за "Кальяри" более 120 матчей, был игроком молодежной сборной Италии по футболу. Также он был игроком "Виченцы" и "Салернитаны".

Андреа Капоне завершил карьеру в 2011 году.