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Экс-футболиста "Кальяри" Капоне нашли мертвым в отеле

Сегодня, 05:10
АВТОР
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La Gazzetta dello Sport Сегодня, 05:10
Сегодня, 05:10
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Фото: La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport пишет, что тело 43-летнего Андреа Капоне нашли с травмой головы в отеле итальянского города Кальяри после вечеринки с друзьями, передаёт BaigeNews.kz.

"Предположительно, футболист ночевал в гостинице после вечеринки с друзьями и упал, получив смертельную травму головы", - сообщает спортивное издание.

Футболист провел за "Кальяри" более 120 матчей, был игроком молодежной сборной Италии по футболу. Также он был игроком "Виченцы" и "Салернитаны".

Андреа Капоне завершил карьеру в 2011 году.

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