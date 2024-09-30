Экс-футболиста "Кальяри" Капоне нашли мертвым в отеле
Сегодня, 05:10
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Сегодня, 05:10Сегодня, 05:10
61Фото: La Gazzetta dello Sport
La Gazzetta dello Sport пишет, что тело 43-летнего Андреа Капоне нашли с травмой головы в отеле итальянского города Кальяри после вечеринки с друзьями, передаёт BaigeNews.kz.
"Предположительно, футболист ночевал в гостинице после вечеринки с друзьями и упал, получив смертельную травму головы", - сообщает спортивное издание.
Футболист провел за "Кальяри" более 120 матчей, был игроком молодежной сборной Италии по футболу. Также он был игроком "Виченцы" и "Салернитаны".
Андреа Капоне завершил карьеру в 2011 году.
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