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  • Экс-футболист сборной Кайрат Нурдаулетов возглавил футбольный клуб в Казахстане
kff.kz Сегодня, 20:31
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Сегодня, 20:31
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Фото: kff.kz

Экс-футболист сборной Кайрат Нурдаулетов возглавил футбольный клуб в Казахстане

Кайрат Нурдаулетов стал главным тренером клуба "Мактаарал" из Атакента, выступающего в казахстанской премьер-лиге, передаёт BaigeNews.kz.

"Легенда казахстанского футбола, чемпион Казахстана, лучший полузащитник страны 2002-го года Кайрат Нурдаулетов стал главным тренером футбольного клуба "Мактаарал". Кайрат Жумабекулы выступал в командах "ЦСКА-Кайрат", "Есиль-Богатырь", "Иртыш", "Кайрат", "Тобол", "Астана", "Кайсар", чемпион страны, обладатель Кубка РК, Суперкубка Казахстана и лучший игрок года!" - сообщили в клубе.

После завершения карьеры игрока Нурдаулетов работал в тренерском штабе национальной сборной. Занимал должность главного тренера молодёжной сборной Казахстана.

Помощником главного тренера в "Мактаарале" назначен Руслан Эсатов, тренером по физподготовке - Аскар Муратов. Тренер вратарей - Юрий Новиков.

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Сегодня, 20:31
41
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