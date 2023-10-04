Экс-директора медиахолдинга осудили в Мангистауской области
Сегодня, 22:20
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Сегодня, 22:20Сегодня, 22:20
253Фото: astanatv.kz
Четыре года тюрьмы получила экс-директор мангистауского медиахолдинга. На семь лет осудили бухгалтера компании. Женщин обвинили по нескольким статьям, главная из которых - хищение бюджетных миллионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
На оглашении приговора экс-глава ТОО "Мангистау медиа" не присутствовала. Она в больнице. На её пособницу надели наручники в зале суда. До этого обе обвиняемые находились под домашним арестом.
В мае 2022 года аудиторская проверка показала, что в объединении местных газет недостает 57 миллионов тенге. После вмешательства прокуроров сумма уменьшилась до четырёх миллионов. Именно эти деньги посчитали как совместно украденные.
Всего главу медиахолдинга осудили по трём статьям.
"Халатность - то, что она передала свой ЭЦП ключ бухгалтеру. Но данная статья применяется только к государственным служащим, а моя мама не является госслужащим. Мы будем подавать апелляцию", - сказала дочь осуждённой, защитник Карина Курманалина.
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