  • 25 Декабря, 19:36
  • BAIGENEWS

Экс-директора футбольного клуба подозревают в высогательстве с применением насилия

Сегодня, 19:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 19:31
Сегодня, 19:31
30
Фото: baigenews.kz

Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора футбольного клуба "Каспий" и представителей деструктивной религиозной среды, передаёт BaigeNews.kz.

Их подозревают в вымогательстве денег в особо крупном размере с применением насилия.

При координации прокуратуры Мангистауской области трое подозреваемых задержаны на основании статьи 128 УПК и водворены в изолятор временного содержания. 

Проверяется причастность бывшего директора к фактам хищения бюджетных средств, выделенных футбольному клубу для организации учебно-тренировочных сборов.

Досудебное расследование продолжается.

Самое читаемое

Наверх