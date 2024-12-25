Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора футбольного клуба "Каспий" и представителей деструктивной религиозной среды, передаёт BaigeNews.kz.

Их подозревают в вымогательстве денег в особо крупном размере с применением насилия.

При координации прокуратуры Мангистауской области трое подозреваемых задержаны на основании статьи 128 УПК и водворены в изолятор временного содержания.

Проверяется причастность бывшего директора к фактам хищения бюджетных средств, выделенных футбольному клубу для организации учебно-тренировочных сборов.

Досудебное расследование продолжается.