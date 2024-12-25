Экс-директора футбольного клуба подозревают в высогательстве с применением насилия
Сегодня, 19:31
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Сегодня, 19:31Сегодня, 19:31
30Фото: baigenews.kz
Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора футбольного клуба "Каспий" и представителей деструктивной религиозной среды, передаёт BaigeNews.kz.
Их подозревают в вымогательстве денег в особо крупном размере с применением насилия.
При координации прокуратуры Мангистауской области трое подозреваемых задержаны на основании статьи 128 УПК и водворены в изолятор временного содержания.
Проверяется причастность бывшего директора к фактам хищения бюджетных средств, выделенных футбольному клубу для организации учебно-тренировочных сборов.
Досудебное расследование продолжается.
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