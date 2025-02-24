Экс-депутата и ещё 10 человек задержали за планирование массовых беспорядков в Кыргызстане
Изъяты наркотики, балаклавы, инструкции по организации массовых беспорядков, холодное оружие.
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В Кыргызстане задержаны подозреваемые в подготовке массовых беспорядков. У них изъяли оружие и боеприпасы, передаёт BaigeNews.kz.
20 декабря 2024 года в МВД КР поступила оперативная информация о том, что отдельные члены общественного объединения "Кырк уруу жети дубан ынтымагы" регулярно проводят встречи, на которых осуществлялась подготовка и призывы граждан к организации массовых беспорядков, акций протестов и митингов, направленных на дестабилизацию обстановки в стране, сопровождающихся погромами, уничтожением имущества.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса Кыргызской Республики - "Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием".
24 февраля Следственная служба МВД КР провела обыски по адресам проживания отдельных членов объединения. Изъяты: граната, обрезы, пистолет, боеприпасы, камуфлированная одежда, наркотические вещества, религиозная литература, специальные маски (балаклавы), инструкции по организации массовых беспорядков, холодное оружие, автомобильные номера, мобильные телефоны, флэш карты и прочее.
В Следственную службу МВД КР доставлены 11 человек, среди них экс-депутат Жогорку Кенеша КР У.К. 1963 года рождения.
В соответствии со статьёй 96 Уголовно-процессуального кодекса КР фигуранты задержаны по подозрению в совершении преступления и водворены в изолятор временного содержания.
Следствие по уголовному делу продолжается.
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