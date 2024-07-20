Экс-депутат Верховной Рады Украины скончалась после покушения

Во Львове совершено покушение на экс-депутата Верховной Рады Украины Ирину Фарион, передаёт BaigeNews со ссылкой на местные СМИ.

Через некоторое время она умерла в больнице. Эту информацию подтвердил мэр Львова Андрей Садовый.

"Беда. Стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Медики сделали всё возможное, но ранение было несовместимо с жизнью", – написал мэр в своём Telegram-канале.

Он выразил соболезнования семье и призвал найти виновника убийства.

Как пишет УНИАН, вечером 19 июля в Ирину Фарион выстрелил неизвестный неподалеку от её дома, после чего скрылся. Женщину с огнестрельным ранением головы в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Её прооперировали, она находилась в коме.