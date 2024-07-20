Экс-депутат Верховной Рады Украины скончалась после покушения
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Во Львове совершено покушение на экс-депутата Верховной Рады Украины Ирину Фарион, передаёт BaigeNews со ссылкой на местные СМИ.
Через некоторое время она умерла в больнице. Эту информацию подтвердил мэр Львова Андрей Садовый.
"Беда. Стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Медики сделали всё возможное, но ранение было несовместимо с жизнью", – написал мэр в своём Telegram-канале.
Он выразил соболезнования семье и призвал найти виновника убийства.
Как пишет УНИАН, вечером 19 июля в Ирину Фарион выстрелил неизвестный неподалеку от её дома, после чего скрылся. Женщину с огнестрельным ранением головы в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Её прооперировали, она находилась в коме.
"Была проведена операция, и её даже перевели в реанимационное отделение для продолжения лечения. Однако сердце пациентки не выдержало", – сообщила руководитель анестезиологической службы Первого медицинского объединения города Львов Наталья Матолинец.
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