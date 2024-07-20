  • 20 Июля, 02:51
  • BAIGENEWS

Экс-депутат Верховной Рады Украины скончалась после покушения

Сегодня, 02:33
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t.me / andriysadovyi Сегодня, 02:33
Сегодня, 02:33
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Фото: t.me / andriysadovyi

Во Львове совершено покушение на экс-депутата Верховной Рады Украины Ирину Фарион, передаёт BaigeNews со ссылкой на местные СМИ.

Через некоторое время она умерла в больнице. Эту информацию подтвердил мэр Львова Андрей Садовый.

"Беда. Стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Медики сделали всё возможное, но ранение было несовместимо с жизнью", – написал мэр в своём Telegram-канале.

Он выразил соболезнования семье и призвал найти виновника убийства.

Как пишет УНИАН, вечером 19 июля в Ирину Фарион выстрелил неизвестный неподалеку от её дома, после чего скрылся. Женщину с огнестрельным ранением головы в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Её прооперировали, она находилась в коме.

"Была проведена операция, и её даже перевели в реанимационное отделение для продолжения лечения. Однако сердце пациентки не выдержало", – сообщила руководитель анестезиологической службы Первого медицинского объединения города Львов Наталья Матолинец.

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