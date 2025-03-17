Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района, передаёт BaigeNews.kz.

Подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта "Награда" на сумму 947 млн тенге с целью незаконного получения субсидий. В результате ему были выплачены субсидии в размере 474 млн тенге, что составляет 50% от заявленной суммы.

Для отмывания преступных доходов подозреваемый разработал многоуровневую схему, заключив 21 фиктивный договор с индивидуальными предпринимателями на выполнение работ, которые фактически не были выполнены. На основании этих мнимых договоров было обналичено 431 млн тенге.

Кроме того, с целью вовлечения похищенных средств в законный оборот подозреваемый проводил операции с ценными бумагами через свою супругу, получив дополнительно 89 млн тенге преступных доходов.

Он использовал эти средства для приобретения двухкомнатной квартиры в Алматы и автомобиля Toyota Highlander.

На имущество и средства на сумму 50 млн тенге, а также ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест.

Часть похищенных у государства средств, в размере 170 млн тенге, подозреваемый проиграл в казино в городе Конаев. В результате судебного решения он был помещен под стражу на два месяца.