Экс-чемпион UFC нашел следующего соперника для Рахмонова

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе из США Алджамейн Стерлинг высказался о будущем топового казахстанского полусредневеса лиги Шавката Рахмонова после победы удушающим приемом над Стивеном Томпсоном в главном карде турнира UFC 296 в Лас-Вегасе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По мнению файтера, в следующем поединке Шавката следует "протестировать" в октагоне с экс-претендентом на титул Колби Ковингтоном или более молодым бойцом.