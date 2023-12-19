Экс-чемпион UFC нашел следующего соперника для Рахмонова
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе из США Алджамейн Стерлинг высказался о будущем топового казахстанского полусредневеса лиги Шавката Рахмонова после победы удушающим приемом над Стивеном Томпсоном в главном карде турнира UFC 296 в Лас-Вегасе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
По мнению файтера, в следующем поединке Шавката следует "протестировать" в октагоне с экс-претендентом на титул Колби Ковингтоном или более молодым бойцом.
"Пусть он подерется с Колби. Дайте Белалу [Мухаммаду] титульник, а Шавкат пусть подерется с Колби. Я думаю, это тот бой, который нужно организовать.
Это очень сложная ситуация. Опять же, перед тем, как эти парни напрыгнут на нас, называя хейтерами, я скажу — Шавкат изумителен. Мы просто говорим, что было бы классно увидеть его против кого-то... не скажу "значимого", потому что это прозвучит жестко. Но кого-то более молодого и находящегося на подъеме своей карьеры, нежели на закате. При всем уважении к "Вандербою", можно сказать, что он уже близок к завершению карьеры. Не думаю, что он сам или кто-то другой может обидеться от таких слов.
Если возвращаться к Шавкату, то добиться стопроцентного показателя финишей не так уж просто, поэтому я жду не дождусь его следующего боя. Я просто не уверен, что данное выступление позволит ему сразу запрыгнуть в титульный бой. Я думаю, Белал Мухаммад был более доминирующим и впечатляющим против молодого, крепкого и скиллового Шона Брэди. Если бы мне приходилось принимать решения [о титульном бое], то я бы сделал выбор в пользу Белала", — сказал Стерлинг в интервью FunkMasterUFC.
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