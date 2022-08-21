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  • Экс-чемпион мира по боксу завершил карьеру после нокаута от казахстанца
fightnews.info/Esther Lin Вчера, 17:00
535
Фото: fightnews.info/Esther Lin

Экс-чемпион мира по боксу завершил карьеру после нокаута от казахстанца

Сергей Липинец одержал досрочную победу над Омаром Фигероа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AllBoxing.ru.

Бывший чемпион мира Липинец успешно вернулся на ринг после длительного перерыва, одержав досрочную победу над Омаром Фигероа и завоевав вакантный титул WBC Silver в первом полусреднем весе. 33-летний Липинец отправил соперника в нокдаун во втором раунде, и затем владел явным преимуществом пока в восьмом раунде секунданты Фигероа не сняли своего боксера с боя. 

Липинец за неделю до боя заменил снявшегося из-за психологических проблем экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях американца Эдриэна Бронера.

После нокаута от представителя Казахстана экс-чемпион мира американец Омар Фигероа объявил о решении повесить перчатки на гвоздь.   

"Я очень разочарован результатом. Я и моя команда очень много работали во время этого тренировочного лагеря. Моё тело достигло своего предела. Я занимаюсь боксом 27 лет и моё тело сказало мне, что достаточно. Мне очень жаль, что я разочаровал фанатов. Смена соперника на меня не повлияла. Думаю, в боксе я достиг предела. Я занимался боксом долгое время, и моё тело просто сдалось. Оно не отвечает. Я счастлив, что мне удалось насладиться этим последним поединком. Я прекрасно провёл время", — цитирует слова Фигероа после боя FightNews.

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#бокс #спорт
Вчера, 17:00
535
Журналист

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