Экс-чемпион мира по боксу завершил карьеру после нокаута от казахстанца

Фото: fightnews.info/Esther Lin

Сергей Липинец одержал досрочную победу над Омаром Фигероа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AllBoxing.ru.

Бывший чемпион мира Липинец успешно вернулся на ринг после длительного перерыва, одержав досрочную победу над Омаром Фигероа и завоевав вакантный титул WBC Silver в первом полусреднем весе. 33-летний Липинец отправил соперника в нокдаун во втором раунде, и затем владел явным преимуществом пока в восьмом раунде секунданты Фигероа не сняли своего боксера с боя.

Липинец за неделю до боя заменил снявшегося из-за психологических проблем экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях американца Эдриэна Бронера.

После нокаута от представителя Казахстана экс-чемпион мира американец Омар Фигероа объявил о решении повесить перчатки на гвоздь.