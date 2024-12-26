Экс-акиму Атырау вынесли приговор
Кайрат Уразбаев не согласен с приговором и намерен его обжаловать.
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Вынесен приговор экс-акиму города Атырау Кайрату Уразрабаеву и его бывшим подчинённым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Уразбаев признан виновным по части 1 статьи 361 УК РК. Ему отменили домашний арест и ограничили свободу на три года. Он лишён госнаграды и ордена "Курмет".
Кайрат Уразбаев не согласен с приговором и намерен его обжаловать.
Уразбаев задержан 9 ноября 2023 года. Сначала он был арестован, позже в связи с состоянием его здоровья его перевели на домашний арест.
В сентябре 2023 года были арестованы бывшие руководители отделов земельных отношений, архитектуры и аппарата акима города. Их подозревали в мошенничестве при выделении земельных участков и изменении их целевого назначения.
Позже было установлено, что в период с 2020 по 2022 годы должностные лица акимата незаконно выдавали земельные участки, относящиеся к рекреационным зонам (зоны зелёных насаждений, парки, скверы, набережные), для индивидуального строительства.
Уразбаев был назначен акимом Атырау в январе 2020 года, но спустя два года покинул эту должность.
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