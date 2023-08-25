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Экс-акима города Кентау приговорили к 10 годам колонии

Сегодня, 17:42
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 17:42
Сегодня, 17:42
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Фото: Baigenews.kz

Бывшего акима Кентау Рашида Аюпова приговорили к 10 годам колонии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на специализированный межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны вынес приговор в отношении экс-акима А. по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки.

"Приговором суда А. признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ст.177 ч.4 п."б" в редакции 1997г. УК) при этом освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, и осужден за подстрекательство к даче взятки (ст.28 ч.4, ст.312 ч.5 в редакции 1997г. УК) к 10 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Взыскано с А. в доход государства 422 млн. 800 тыс. тенге, полученные в результате совершения коррупционных преступлений.

Приговор не вступил в законную силу.

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