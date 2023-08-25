Экс-акима города Кентау приговорили к 10 годам колонии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Бывшего акима Кентау Рашида Аюпова приговорили к 10 годам колонии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на специализированный межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны вынес приговор в отношении экс-акима А. по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки.
"Приговором суда А. признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ст.177 ч.4 п."б" в редакции 1997г. УК) при этом освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, и осужден за подстрекательство к даче взятки (ст.28 ч.4, ст.312 ч.5 в редакции 1997г. УК) к 10 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Взыскано с А. в доход государства 422 млн. 800 тыс. тенге, полученные в результате совершения коррупционных преступлений.
Приговор не вступил в законную силу.
Самое читаемое
- СМИ сообщили о гибели Евгения Пригожина
- СМИ сообщили о месте нахождения тела Евгения Пригожина
- 13 лет лишения свободы запросили для экс-акима Кентау Аюпова
- Генералы, поэты и бии: как проходит переименование улиц в Павлодаре
- Экс-чемпионка мира по боксу из Казахстана лишилась мужа: известна причина смерти