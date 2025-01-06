  • 6 Января, 09:15
  • BAIGENEWS

Экс-аким Туркестанской области получил должность в Администрации Президента

Об этом сообщили в Акорде.

Сегодня, 09:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Туркестанской области Сегодня, 09:05
Сегодня, 09:05
27
Фото: акимат Туркестанской области

Дархан Сатыбалды получил новое назначение, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Сатыбалды Дархан Амангелдыулы назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Он освобожден от ранее занимаемой должности.

До этого Сатыбалды был акимом Туркестанской области.

Напомним, ранее Токаев назначил послов Казахстана в ряде стран.

Самое читаемое

Наверх