Сегодня, 09:05

Сегодня, 09:05

Дархан Сатыбалды получил новое назначение, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Сатыбалды Дархан Амангелдыулы назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Он освобожден от ранее занимаемой должности.

До этого Сатыбалды был акимом Туркестанской области.

Напомним, ранее Токаев назначил послов Казахстана в ряде стран.