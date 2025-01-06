Экс-аким Туркестанской области получил должность в Администрации Президента
Об этом сообщили в Акорде.
Сегодня, 09:05
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Сегодня, 09:05Сегодня, 09:05
27Фото: акимат Туркестанской области
Дархан Сатыбалды получил новое назначение, передаёт BaigeNews.kz.
"Указом Главы государства Сатыбалды Дархан Амангелдыулы назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Он освобожден от ранее занимаемой должности.
До этого Сатыбалды был акимом Туркестанской области.
Напомним, ранее Токаев назначил послов Казахстана в ряде стран.
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