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Экс-аким Алматинской области скоропостижно скончался

Ансар Мусаханов ушел из жизни 19 февраля.

Сегодня, 11:26
АВТОР
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parlam.kz Сегодня, 11:26
Сегодня, 11:26
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Фото: parlam.kz

19 февраля ушел из жизни Ансар Турсынханулы Мусаханов – известный общественный и государственный деятель, бывший аким Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.  

О его кончине сообщил депутат Сената Парламента Жанболат Жоргенбаев.

"Разделяю скорбь и выражаю соболезнования в связи с кончиной Мусаханова Ансара Турсынханулы. Мы всегда будем помнить его как выдающегося гражданина, который всю свою жизнь честно и достойно трудился", – написал Жоргенбаев в соцсетях.

Ансар Мусаханов родился 31 июля 1966 года в селе Айдарлы Алматинской области. Свою карьеру начинал в сельском хозяйстве, позже занимал пост акима Жамбылского и Карасайского районов, работал государственным инспектором Администрации Президента РК.

С 2011 по 2014 год он возглавлял Алматинскую область, а затем до 2020 года был сенатором Парламента. За свой вклад в развитие страны был награжден орденом "Курмет".

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