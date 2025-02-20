19 февраля ушел из жизни Ансар Турсынханулы Мусаханов – известный общественный и государственный деятель, бывший аким Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

О его кончине сообщил депутат Сената Парламента Жанболат Жоргенбаев.

"Разделяю скорбь и выражаю соболезнования в связи с кончиной Мусаханова Ансара Турсынханулы. Мы всегда будем помнить его как выдающегося гражданина, который всю свою жизнь честно и достойно трудился", – написал Жоргенбаев в соцсетях.

Ансар Мусаханов родился 31 июля 1966 года в селе Айдарлы Алматинской области. Свою карьеру начинал в сельском хозяйстве, позже занимал пост акима Жамбылского и Карасайского районов, работал государственным инспектором Администрации Президента РК.

С 2011 по 2014 год он возглавлял Алматинскую область, а затем до 2020 года был сенатором Парламента. За свой вклад в развитие страны был награжден орденом "Курмет".