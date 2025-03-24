Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции в воскресенье, 23 марта, выдвинула кандидатом в президенты страны отстраненного от должности и заключенного под стражу мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW. В праймериз НРП приняли участие 15 млн граждан Турции - это почти четверть от всех зарегистрированных в стране избирателей. 13,2 миллиона из них выразили поддержку Имамоглу, который был единственным кандидатом.

Председатель НРП Озгюр Озель призвал действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принять решение о проведении досрочных выборов главы государства и побороться на них с Экремом Имамоглу.

В тот же день десятки тысяч сторонников оппозиции собрались перед мэрией Стамбула, протестуя против преследованиея соперника Эрдогана, которое они считают политически мотивированным. "Имамоглу, с одной стороны, находится в тюрьме, а с другой - на пути к президентству", - цитирует агентство AP слова Озеля, сказанные на митинге. Перед протестующими также выступила жена новоиспеченного кандидата в президенты Дилек Кая Имамоглу.

Демонстранты пытались сооружать баррикады и вступали в столкновения с полицией, сообщает издание Milliyet. В результате, по его данным, были задержаны 66 протестующих, пятеро полицейских получили травмы.

Напомним, мэра Стамбула арестовали по делу о коррупции и связях с терроризмом.