Экранный диктор на казахском языке появился в iOS
Сегодня, 18:37
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Сегодня, 18:37Сегодня, 18:37
115Фото: baigenews.kz
Apple добавила экранный диктор на казахском языке в 18-ю бета-версию операционной системы iOS. Диктор озвучивает девушка по имени Ару на естественном казахском языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Миннауки и высшего образования.
С помощью экранного диктора, встроенного в приложение VoiceOver, пользователи с ограниченным зрением могут прослушивать любую информацию на казахском языке. Раньше в операционной системе iOS такой функции не было.
Apple планирует официальный выпуск iOS уже осенью 2024 года.
Ранее по заказу Миннауки разработан экранный диктор, который доступен для Windows и Android.
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