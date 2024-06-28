Экранный диктор на казахском языке появился в iOS

Apple добавила экранный диктор на казахском языке в 18-ю бета-версию операционной системы iOS. Диктор озвучивает девушка по имени Ару на естественном казахском языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Миннауки и высшего образования.

С помощью экранного диктора, встроенного в приложение VoiceOver, пользователи с ограниченным зрением могут прослушивать любую информацию на казахском языке. Раньше в операционной системе iOS такой функции не было.

Apple планирует официальный выпуск iOS уже осенью 2024 года.

Ранее по заказу Миннауки разработан экранный диктор, который доступен для Windows и Android.