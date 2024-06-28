  • 28 Июня, 19:53
  • BAIGENEWS

Экранный диктор на казахском языке появился в iOS

Сегодня, 18:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 18:37
Сегодня, 18:37
115
Фото: baigenews.kz

Apple добавила экранный диктор на казахском языке в 18-ю бета-версию операционной системы iOS. Диктор озвучивает девушка по имени Ару на естественном казахском языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Миннауки и высшего образования.

С помощью экранного диктора, встроенного в приложение VoiceOver, пользователи с ограниченным зрением могут прослушивать любую информацию на казахском языке. Раньше в операционной системе iOS такой функции не было.

Apple планирует официальный выпуск iOS уже осенью 2024 года.

Ранее по заказу Миннауки разработан экранный диктор, который доступен для Windows и Android.

 

Самое читаемое

Наверх