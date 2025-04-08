Рост экотуристов в нацпарках наблюдается в Казахстане. Об этом на заседании правительства сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает BaigeNews.kz.

"Мы наблюдаем стабильный рост экотуристов в нацпарках страны. По итогам 2024 года 14 национальных парков посетили 2,8 млн человек, что на 18% больше в сравнении с 2023 годом. Для удовлетворения растущего спроса планируется обеспечить каждый национальный парк основной туристской инфраструктурой и построить новые визит-центры. Также необходимо оцифровать систему доступа во всех нацпарках по примеру Бурабая", - сказал министр.

Он также сообщил о том, что по поручению президента в Казахстане разработан Комплексный план по развитию Алматинского горного кластера. Его основная задача - развитие горного туризма.

В результате запланировано строительство горнолыжного курорта мирового уровня с протяженностью трасс в 150 км. Ожидается, что новый курорт сможет привлекать до пяти млн туристов в год.

Еще один проект Комплексного плана направлен на развитие туристской зоны "Мангистау". По нему доступнее станут уникальные места, такие как Тузбайыр, Кызылкуп, Торыш, Айракты и созданы условия для открытия новых объектов, добавил министр.

"Кроме того, ведется работа по развитию Национальных парков с целью продвижения экотуризма. За последние годы построено 8 туристских визит-центров с оборудованием троп базовой инфраструктурой",- заключил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Он подчеркнул, что аналогичная работа будет осуществляться и в других регионах для развития различных видов туризма. Особенно большое значение имеют этнокультурный, детско-юношеский, медицинский, оздоровительный, деловой, караванинг и автотуризм.

Ранее мы сообщали, что министр назвал ряд проблем, которые сдерживают развитие туризма в Казахстане.