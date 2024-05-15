Спрос на экотуризм растёт в Казахстане
Сегодня, 14:20
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Сегодня, 14:20Сегодня, 14:20
77Фото: gov.kz
По итогам прошлого года национальные парки посетило более 2,4 млн человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.
"Сегодня по стране функционируют 16 визит-центров, из них 7 визит-центров расположены на территории национальных парков. За прошлый год национальные парки Алтын Емель, Шарын и Иле-Алатау пополнились 3 новыми визит-центрами", - говорится в сообщении.
Одной из инициатив в сфере туризма - разрешение фермерам заниматься агротуризмом на своих землях. Это позволит создать дополнительную занятость для более чем 10 тыс. сельских жителей.
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