Экопарк на месте мусорного полигона построят в Шымкенте

Аким Шымкента дал старт строительству "Экопарка" на месте бывшего мусорного полигона в микрорайоне "Достык". По поручению Габита Сыздыкбекова здесь создадут зелёную зону площадью 45 гектаров, передаёт BaigeNews.kz.

В новой точке притяжения планируют возвести амфитеатр, искусственный водоём с фонтанами и смотровые площадки. На территории 23 гектара высадят около 4 000 различных деревьев и кустарников.

Для любителей активного отдыха предусмотрят спортивную зону площадью более 17 000 квадратных метров, беговые и велосипедные дорожки, прогулочные зоны протяженностью более 10 километров, тренировочный памп-трек для райдеров с начальным и средним уровнем катания. Для семей с малышами запланирована детская зона площадью 6000 квадратных метров.

Кроме того, на первой линии парка возведут кемпинг международного класса. Здесь для удобства жителей и гостей города будут функционировать визит-центр, супермаркет, отели, фудкорты и большая автостоянка. На месте полигона уже проведены работы по рекультивации земельного участка.

Новое общественное пространство появится за счёт спонсорских средств.