Экопарк на Малом Талдыколе начали строить в Астане

Фото: gov.kz

В Астане приступили к строительству экопарка на Малом Талдыколе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

По данным акимата, территорию бывшего озера благоустроят, создадут рекреационные зоны с сохранением и подпиткой водного баланса Малого Талдыколя. Это позволит как сохранить водный баланс на Малом Талдыколе, так и создать естественную фильтрацию воды, сохранить биоразнообразие экосистемы.

На месте будущего экопарка уже ведутся земляные работы по подготовке территории для создания рельефа, высаживаются деревья и другие зеленые насаждения. В общем планируется высадить более 12 000 зелёных насаждений.

"Стоит отметить, что на данной территории существует высокая потребность в рекреационных зонах для прогулок и времяпрепровождения горожан. Будет создана пешеходная инфраструктура вдоль зелёных насаждений, планируется использовать естественные тропы из песчано-гравийной смеси. В дизайне парка и его элементах будут использоваться природные материалы с заботой к окружающей среде, что соответствует экоурбанизму. Благоустройство будет максимально приближено к естественным природным условиям, детские площадки и МАФы из природных материалов и большое количество озеленения", - сообщили в акимате.

В проекте указано, что также освоена будет прилегающая территория Малого Талдыколя. Там построят социальные объекты: школы, медицинский центр, жилые дома, детский сад и другие.

На самом Талдыколе (Большой Талдыколь) создадут свою экологическую инфраструктуру. Возле озера Большой Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной.

Напомним, строительство экопарка на месте Малого Талдыколя аким Астаны анонсировал в июне 2022 года в проекте BaigeNews.kz "2022".

"Позиция акимата и моя, как жителя города, там нужен парк и мы это сделаем. Вокруг будет стройка, об этом нужно прямо говорить, потому что там много объектов строится, но сама территория водного объекта не будет застраиваться", — сказал тогда Алтай Кульгинов.

Иллюстрации проекта предоставлены пресс-службой акимата Астаны