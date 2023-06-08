Экономия и помощь городу: где астанчане могут взять техническую воду

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Проблема с водой в последнее время стоит особняком для жителей Астаны. Готовы ли сами казахстанцы приложить усилия, чтобы сохранить важный и первостепенный ресурс – питьевую воду? В компании "Астана су арнасы" предлагают использовать для хозяйственно-бытовых нужд техническую воду. Корреспондент BaigeNews.kz узнал у представителей предприятия, где астанчане могут такую воду взять.

В чём отличие технической воды от питьевой, откуда она поступает?

"Питьевая вода у нас проходит очистку на фильтровальной станции. Забор проходит из астанинского водохранилища. Когда забираем воду, она идёт как обычная с водоёмов. Потом поступает на НПС, часть не проходит очистку. Её оставляют как техническую", - пояснили в компании.

Как применяют техническую воду?

"В основном используют для хозяйственно-бытовых нужд. В Астане есть строго отведённое время для полива с полуночи до 6:00. "Астана Тазалык" - самый активный пользователь технической воды. У нас с ними есть основной договор, они поливают улицы города, газоны, клумбы, деревья, расходуют около 2 000 кубов сутки. Также эту воду мы поставляем на ТЭЦ. Мы рекомендуем жителям города использовать для полива зелёных насаждений, цветочных клумб, огородов, асфальта во дворах исключительно техническую воду. Это будет значительным вкладом в экологию города", - пояснили в "Астана су арнасы".

Какова стоимость технической воды?

"36 тенге за тысячу литров, что на 14 тенге дешевле, чем питьевая".

Где астанчане могут получить эту воду?

"Есть четыре пункта, в которых после заключения договора можно получить техническую воду. Затем мы, как обычному потребителю, выставляем счёт. Вдоль Кургальжинского шоссе со стороны микрорайона Ильинка недавно запущен пункт по заправке технической вод. Расположен он справа от канализационно-очистных сооружений (КОСА). Также есть пункты по адресам: Кургальжинское шоссе, 47; Жансугурова, 7; аль-Фараби, 18К. Также есть возможность заказать доставку воды водовозом за 2 000 тенге, сама вода будет также считаться по единому тарифу. Номер телефона службы доставки: +7 702 400 8865", - уточнили в компании.

Напомним, на днях жители столицы перекрыли улицу, требуя подачи воды в дома. После президент Казахстана вызвал в Акорду акима города. Женис Касымбек рассказал главе государства о положении дел с водоснабжением.