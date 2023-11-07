Экономия и долговечность: на магистральных дорогах Алматы установили 12 км ограждений нового типа

За год в Алматы установили порядка 12 километров дорожного ограждения из оцинкованного металла. Использовать данный материал при изготовлении знаков и ограждений поручил аким города Ерболат Досаев, чтобы можно было значительно дольше обеспечивать презентабельный внешний вид магистральных автомобильных дорог, передаёт BaigeNews.kz.

В плане работ на 2023 год была предусмотрена замена дорожных ограждений трубчатого типа, выполненных из "окрашенного металла" на те, что изготовлены с применением метода горячего цинкования. За дорожно-ремонтный сезон установлено порядка 12 километров таких ограждений. Работы планируют продолжить и в следующем сезоне.

"Использование ограждений из оцинкованного металла позволяет обеспечить надлежащий внешний вид магистральной автодороги в течение длительного времени (15 и более лет) и, соответственно, снизить затраты на обслуживание за счёт исключения ежегодных расходов на очистку от ржавчины и окраску", - отметили в акимате Алматы.

Для поддержания элементов обустройства дорог (дорожных ограждений) в технически исправном состоянии ежегодно проводится их техобслуживание, в том числе плановая покраска и помывка. Трубные ограждения, выполненные из "окрашенного" металла, в течение года подвергались значительной коррозии. Покрытие поверхностей, согласно строительным нормам, выполнялось краской, которая часто теряла эстетичный внешний вид в условиях резко континентального климата и высокой влажности.

С начала 2023 года в Алматы установлено и частично заменено на "оцинкованные" 3 804 дорожных знака, на 109 улицах нанесено 277,86 тысячи квадратных метров линий дорожной разметки.