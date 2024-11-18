Экономисты обозначили причины роста российских инвестиций в экономику Казахстана

О чем говорит рост валового притока российских инвестиций в Казахстан и может ли он остановиться? Экономисты и политологи обсудили с журналистом BaigeNews.kz растущую динамику капиталовложений.

В прошлом году, по информации Министерства иностранных дел РК , Российская Федерация стала вторым инвестором в экономику Казахстана с объемом, превышающим 2,8 миллиарда долларов. При этом в первом квартале 2024 года российские компании инвестировали 1,7 миллиарда.

"Инвесторы вкладывают деньги в такие отрасли, как АПК, металлургия, возобновляемые источники энергии, производство строительных материалов, транспорт и логистику. Мы видим, что Казахстан привлекает растущее количество инвесторов по следующим направлениям: редкоземельные металлы, зеленая энергетика, углехимия и глубокая переработка зерна", - сообщили в МИД.

Объем прямых российских инвестиций сейчас находится на рекордных уровнях за всю историю двустороннего сотрудничества стран. На это обратил внимание главный научный сотрудник Институт философии, политологии и религиоведения Комитета Министерства науки и высшего образования РК Вячеслав Додонов.

"Также растет и объем накопленных в Казахстане российских инвестиций в целом, то есть, всех их видов, не только прямых. По итогам первого полугодия 2024 года этот показатель вплотную приблизился к 20 миллиардам долларов, почти утроившись относительно уровня десятилетней давности, когда он составлял около 7 миллиардов", - рассказал спикер.

Российские инвестиции достаточно широко диверсифицированы, говорит Вячеслав Додонов. Максимальный удельный вес накопленных инвестиций имеет обрабатывающая промышленность - 29%. На втором месте – горнодобывающая с 14,3%. Ну, а на третьем – финансы с показателем в 12,4%.

"Выгоды инвестиционного сотрудничества известны и понятны – инвестор получает более широкий доступ к местному рынку и получает на нем прибыль. Реципиент получает ускоренное развитие отдельных производств, а иногда, и отраслей, дополнительные рабочие места, налоги и активизацию экономической деятельности в целом. В этой связи уместно отметить, что и Казахстан является достаточно крупным инвестором в российскую экономику – в настоящее время объем накопленных в России казахстанских инвестиций всех видов составляет 9,5 миллиардов долларов. Это 5% от общего объема казахстанских инвестиций за рубеж, и этот показатель обеспечивает России третье место после США и Нидерландов среди стран, куда осуществляются казахстанские инвестиции. То есть, инвестирование за рубеж – это взаимовыгодное сотрудничество, в котором каждая сторона имеет свои плюсы", - рассказал Вячеслав Додонов.

Одномоментное прекращение денежных вливаний в нашу страну невозможно, рассказал эксперт. Даже если допустить, что возникнут некие факторы, негативно повлиявшие на инвестиционное сотрудничество. Эффект будет растянут во времени и не сможет навредить отечественной экономике.

Российский экономист Александр Разуваев считает, что ситуация на инвестиционном рынке принципиально изменилась после событий 2022 года. Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-​менеджеров отмечает: раньше это были просто инвестиции, интересн к рынку.

"Потом многие российские компании и промышленные, и финансовые, поменяли регистрацию, переехали в Казахстан, чтобы не иметь проблем с санкциями. Часть богатых россиян, которые заинтересованы в инвестициях на внешних рынках, также инвестируют через казахстанских брокеров, соответственно, они должны деньги туда завести. То есть ситуация сейчас принципиально иная. Но так традиционно, конечно, интересны были телекомы, сектор услуг и все, что связано с разработкой природных ресурсов. Что касается цифр этого года - на самом деле вообще со всеми странами Евразийского Союза там прирост 10% традиционно идет год к году, ну примерно. Соответственно, я думаю, что эта тенденция сохраняется и в этом году", - разъяснил эксперт.

Все указывает на то, что Казахстан был и неизменно остается важным партнером для России благодаря устойчивым экономическим, геополитическим и культурным связям, которые делают это сотрудничество стратегически значимым. Таким мнением поделился директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев. На фоне роста взаимной торговли, страны реализуют масштабные проекты в энергетике, транспорте и промышленности, что помогает развивать экономику региона.

"Географическое расположение Казахстана в центре Евразии превращает его в важное звено для реализации крупных инфраструктурных инициатив и транспортных коридоров, что соответствует общим интересам по формированию "Большой Евразии". Культурно-исторические связи между Казахстаном и Россией, подкрепленные общим языковым и этнокультурным наследием, усиливают взаимное доверие и укрепляют человеческие контакты. Особое значение имеет сотрудничество в сфере безопасности: совместная работа в рамках ОДКБ помогает эффективно противостоять трансграничным угрозам, включая терроризм и экстремизм. Важным направлением партнерства также является развитие высоких технологий, космической отрасли и науки. Например, совместная эксплуатация космодрома "Байконур" служит успешным примером многолетнего сотрудничества, имеющего стратегическое значение", - рассказывает Алибек Тажибаев.

Такое сотрудничество, считает эксперт, не только укрепляет позиции обеих стран на мировой арене, но и вносит значительный вклад в устойчивое развитие и стабильность всего региона. Алибек Тажибаев проанализировал рынок и составил список перспективных проектов с участием российских компаний на территории Казахстана.

"Энергетика и нефтехимия занимают ключевую позицию среди инвестиционных приоритетов. Строительство заводов по производству полиэтилена и полипропилена в Атырауской области компанией "Сибур", а также завода по производству бутадиена и разработка нефтегазового месторождения "Каратон Подсолевой" на Каспии с участием "Татнефти" укрепляют энергетическое сотрудничество. Эти проекты позволяют эффективно использовать сырьевую базу Казахстана, развивать перерабатывающие мощности и выходить на новые международные рынки", - говорит Алибек Тажибаев.

Химическая промышленность также представляет собой перспективное направление, отмечает эксперт. Примером чего служит проект "Башкирской содовой компании" по строительству завода в Павлодарской области. Локализация производства снижает издержки и способствует удовлетворению внутреннего спроса на химическую продукцию. Активно развивается и строительная отрасль. Так, заводы по выпуску стройматериалов и теплоизоляции компанией "Технониколь" в Алматинской области и производство стальных труб компанией "ТЭМПО" в Карагандинской, должны покрывать растущий спрос.

Машиностроение также привлекает внимание зарубежных инвесторов. Проект компании "Уралкран" по сборке промышленных кранов в Северо-Казахстанской области обеспечивает предприятия современным оборудованием, что особенно важно для промышленного развития региона.