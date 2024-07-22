Экономист крупной стройкомпании похитил более 100 млн тенге в Астане

В Астане вынесли приговор экономисту крупной строительной компании, обвиняемому в совершении мошенничества неоднократно в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"Подсудимый К., будучи экономистом, имея доступ к базе "1С бухгалтерия", добавлял в список контрагентов фирму, оформленную на имя своей супруги, после чего предоставлял в бухгалтерию недействительные счета на оплату от указанной фирмы для перечисления денежных средств. Таким образом, без выполнения работ и оказания услуг на счёт фирмы супруги подсудимого со счёта строительной компании были переведены в период с января по апрель 2022 года более 73,3 миллиона тенге и в период с мая по август 2022 года - 26,8 миллиона тенге, которыми К. распорядился по своему усмотрению", -сообщили в суде.

Строительной компании был причинён ущерб на общую сумму свыше 100 миллионов тенге.

Подсудимый вину не признал. Её удалось доказать показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, сведениями о денежных переводах, протоколами осмотра предметов и документов, ответами из букмекерской конторы.

Приговором суда К. признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК и осуждён к шести годам лишения свободы.

Гражданские иски потерпевшей стороны на общую сумму свыше 100 миллионов тенге удовлетворены.

Приговор пока не вступил в законную силу.