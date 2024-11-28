Экономика Туркестанской области показала рекордный рост

В Туркестанской области объём валового регионального продукта достиг четырёх триллионов тенге. Краткосрочный экономический рост составил 110%. Об этом сообщил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на выездной пресс-конференции СЦК, передает BaigeNews.kz.

По его словам, объём промышленной продукции в регионе увеличился на 8,8%, превысив 960 миллиардов тенге. При этом особое внимание уделяется перерабатывающей промышленности. В обрабатывающем секторе за отчётный период было произведено продукции на 463 миллиардов тенге. Это на 13% больше по сравнению с прошлым годом.

В основном рост наблюдается в горнодобывающей, пищевой и легкой промышленности, а также в машиностроении и мебельном производстве.

"Для создания благоприятных условий в индустриальных зонах было предложено снизить цены на электроэнергию. В рамках решения проблемы энергетического дефицита в регионе реализуются семь крупных проектов общей мощностью 2,7 ГВт на сумму 1,9 триллионов тенге", - поделился аким.

В Сайрамском районе началось строительство электростанции мощностью 1 000 МВт. Также разрабатывается проект солнечной электростанции мощностью 300 МВт.

В нескольких районах области будут построены газотурбинные станции: в Тюлькубасе – мощностью 320 МВт, в Кентау – 240 МВт и в Байдибеке – 350 МВт.

Также Туркестанская область запускает проект "Малый промышленный парк" на территории площадью 100 гектаров. В рамках проекта планируется привлечение инвестиций на сумму 308 миллиардов тенге и строительство более 150 производственных объектов. Это позволит создать около шести тысяч новых рабочих мест.

"На сегодняшний день запущено восемь производств. Открыты предприятия по выпуску дождевальных установок. Введены в эксплуатацию заводы по производству мебели, морозильных камер и строительных материалов. Водосберегающие технологии, которые раньше ввозились только из-за рубежа, сегодня выпускаются в Туркестане. Водосберегающие технологии компаний, открытых в производственном парке, продаются и в другие области", - сказал Дархан Сатыбалды.

По словам акима региона, для привлечения иностранных инвестиций и обмена опытом в этом году были организованы визиты туркестанских предпринимателей в Китай, Россию, Австралию, Узбекистан, Катар и Южную Корею. В ходе этих визитов были проведены важные переговоры с крупными международными компаниями.

"Кроме того, в октябре в Туркестане было подписано 35 меморандумов на сумму 301 миллиард тенге с приглашением 127 иностранных компаний. По данным соглашениям начаты работы по открытию предприятий по производству дронов, видеокамер, медицинской мебели, бытовой техники. Также в ближайшее время в индустриальных зонах будут открыты заводы по производству бытовой техники, растительного масла, газовых установок, лифтовой сборки, санфаянса, сэндвич-панелей и напитков", - поделился Дархан Сатыбалды.

Кроме того, он отметил важность внедрения водосберегающих технологий и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. В условиях дефицита поливной воды, 70% которой поступает из соседних стран, приоритет отдается выращиванию новых культур и сортов, использующих современные методы водосбережения.

"Планируем внедрить водосберегающие технологии на 216,3 тысячи гектаров и довести долю орошаемых земель до 40%", - заявил Сатыбалды.

В целях повышения доступности этих технологий в регионе открыты три производственные площадки общей стоимостью 11,7 миллиардов тенге.

В этом году в Туркестанской области засеяно 106 тысяч гектаров хлопка. Несмотря на площади, производительность остается низкой из-за применения устаревших методов выращивания. Чтобы изменить эту ситуацию, в регионе начато создание хлопко-текстильного кластера, который будет включать выращивание элитных сортов хлопка и глубокую переработку сырья с применением современных водосберегающих технологий.

"Охватывается весь процесс: от выращивания хлопка до производства готовых текстильных изделий, таких как пряжа, ткань и одежда. В Туркестане началось строительство крупного завода по глубокой переработке хлопка. Общая стоимость составляет 147 миллиардов тенге. На заводе будет создано более четырех тысяч рабочих мест", - сказал Дархан Сатыбалды.

В рамках хлопкового кластера запланировано девять крупных проектов на сумму 226 миллиардов тенге. По словам Сатыбалды, по завершении этих проектов урожайность хлопка вырастет в три раза, достигнув 70 центнеров с гектара.