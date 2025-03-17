Выступление Президента на Национальном курултае в Бурабае показало важность предстоящих налоговых реформ. Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выразила член Нацкурултая, депутат Мажилиса Наталья Дементьева.

По ее мнению, Глава государства подчеркнул необходимость завершить обсуждение налога на добавленную стоимость. В текущих экономических условиях важно грамотно разъяснять обществу сложившуюся ситуацию, считает Дементьева. Сегодня почти 50 процентов государственного бюджета направляется на социальную сферу, что подчеркивает важность финансирования здравоохранения и образования.

"Мы живем в социальном государстве, поэтому экономить на таких сферах, как здравоохранение и образование, категорически нельзя. Однако менее приоритетные расходы будут сокращены, и это следует воспринимать с пониманием", - сказала депутат

По ее мнению, в предстоящей налоговой реформе ключевую роль должен сыграть бизнес. Одни компании добросовестно выполняют налоговые обязательства, тогда как другие намеренно дробят бизнес, чтобы избежать налогообложения.

"Президент поручил провести ревизию бизнес-структур, чтобы определить, кто является добросовестным налогоплательщиком, а кто - нет", - говорит Наталья Дементьева.

Помимо экономических аспектов, она выделила вопросы патриотического воспитания, которые также затронул Президент. По ее словам, сегодня наблюдается негативное влияние радикальных структур, и в связи с этим было поручено разработать концепцию политики, направленную на формирование патриотической идеологии.

На Курултае были затронуты и научные вопросы. Депутат отметила поручение Главы государства о создании второго наукограда. Наталья Дементьева считает, что выбор Курчатова вполне обоснован, ведь именно там сосредоточен крупный комплекс по исследованию атомных электростанций.

"Именно там работают выдающиеся ученые, которые примут участие в разработке и строительстве новой атомной электростанции", — заключила депутат.

Напомним, предыдущие заседания Национального Курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году — в Туркестане, а в 2024 году — в Атырау.

В 2026 году курултай пройдёт в Кызылорде.