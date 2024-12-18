Данный рост свидетельствует о положительных результатах проводимой диверсификации, передаёт BaigeNews.kz. Повышение кредитного рейтинга и активные инвестиции способствуют реализации социально значимых инфраструктурных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения, создание новых рабочих мест и развитие регионов. Положительное воздействие на бизнес-климат и дальнейшее привлечение инвестиций также оказывается посредством цифровизации и оптимизации госуслуг.

Отметим, одним из ключевых направлений в области взаимодействия бизнеса с государством является цифровизация. В целях формирования удобной цифровой экосистемы разрабатывается проект "Цифровая карта бизнеса" для получения предпринимателями госуслуг, мер поддержки и иного взаимодействия с государством на одном портале. По аналогии с личным кабинетом граждан будет внедрен личный кабинет бизнеса, что упростит административные процедуры и повысит прозрачность и эффективность процессов. Всего в текущем году в электронном формате в Казахстане оказано 99,3 % госуслуг. Проводится дальнейшая оптимизация бумажного документооборота.

Также ведется работа по автоматизации отчетности, направленная на снижение операционных издержек бизнеса. Так, до конца 2025 года планируется оптимизировать 40% всей отчетности. Еще одним инструментом для дальнейшего роста МСБ послужит специальное соглашение, в рамках которого предпринимателю будет предоставлена адресная консалтинговая помощь с привлечением отраслевых отечественных и зарубежных консультантов.