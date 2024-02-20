Экономика Израиля сократилась на фоне войны в Газе

Валовой внутренний продукт (ВВП) Израиля - ключевой показатель экономического здоровья страны - упал в четвертом квартале 2023 года на 19%, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

Данные, опубликованные в Центральным статистическим бюро Израиля, оказались намного хуже, чем ожидалось, считают эксперты. Медианная оценка в опросе аналитиков Bloomberg предполагала снижение в годовом исчислении на 10,5%. По их мнению, на сокращение экономики "напрямую повлияла" вспышка конфликта с движением ХАМАС.

Центральное статистическое бюро заявило, что война резко сократила расходы, поездки и инвестиции в конце прошлого года. Частные расходы сократились на 26,3%, экспорт упал на 18,3%, а инвестиции в основной капитал, особенно в жилые дома, сократились на 67,8%. Строительный сектор страдал от нехватки рабочей силы из-за призыва в армию и сокращения палестинских рабочих.

Между тем, государственные расходы, в основном на военные расходы и компенсации предприятиям и домохозяйствам, подскочили на 88,1%.