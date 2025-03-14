Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая подчеркнул, что страна должна активно внедрять искусственный интеллект и цифровые технологии, чтобы не оказаться в числе отстающих, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я постоянно акцентирую внимание на задаче тотальной цифровизации и повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Наступила новая эпоха, когда, по-сути, определяется, какие страны смогут поставить новые технологии себе на службу, а какие останутся в хвосте прогресса", - заявил глава государства.

Он отметил, что искусственный интеллект кардинально меняет экономику и рынок труда, формируя так называемую экономику инноваций, в которой на первый план выходят нестандартное мышление, творческая креативность и социальные навыки.

По словам Токаева, использование ИИ позволит значительно повысить эффективность бюджетных расходов, улучшить налоговое и таможенное администрирование, а также оптимизировать госзакупки.