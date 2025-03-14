Экономика инноваций должна быть в приоритете – Токаев
Искусственный интеллект должен стать ключевым инструментом развития экономики.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая подчеркнул, что страна должна активно внедрять искусственный интеллект и цифровые технологии, чтобы не оказаться в числе отстающих, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Я постоянно акцентирую внимание на задаче тотальной цифровизации и повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Наступила новая эпоха, когда, по-сути, определяется, какие страны смогут поставить новые технологии себе на службу, а какие останутся в хвосте прогресса", - заявил глава государства.
Он отметил, что искусственный интеллект кардинально меняет экономику и рынок труда, формируя так называемую экономику инноваций, в которой на первый план выходят нестандартное мышление, творческая креативность и социальные навыки.
По словам Токаева, использование ИИ позволит значительно повысить эффективность бюджетных расходов, улучшить налоговое и таможенное администрирование, а также оптимизировать госзакупки.
"Профильным органам в тесной связке с экспертами и IT-специалистами надо постоянно искать и внедрять новые решения, нацеленные на сокращение издержек, повышение прозрачности и продуктивности во всех сферах", - подчеркнул президент, добавив, что этот вопрос находится на его особом контроле.