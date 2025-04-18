Агентство по регулированию финрынка провело стресс-тестирование крупнейших банков Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, завершено надзорное стресс-тестирование 11 крупнейших банков страны. На их долю приходится 85% всех активов и 86% совокупного кредитного портфеля банковского сектора страны.

Тест проводился совместно с Национальным банком. Были разработаны два сценария — базовый и стрессовый. Последний учитывал потенциальные экономические потрясения, включая спад в ключевых отраслях и влияние глобальных внешнеэкономических шоков.

Согласно результатам тестирования, уровень достаточности совокупного основного капитала протестированных банков составил 15%, что значительно превышает установленный минимальный порог в 5,5% (без учета буферов). Это свидетельствует о высокой степени капитализации и устойчивости банковской системы Казахстана к внешним рискам.

Подготовительный этап, включавший сбор данных, разработку моделей и сценариев, проходил с мая по август 2024 года. Основная фаза тестирования состоялась в сентябре-декабре, а итоги были утверждены в I квартале 2025 года.

Полный отчет по тестированию за 2024 год опубликован на официальном сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.