В интервью газете "Ana tili" Президент Касым-Жомарт высказался о наиболее острых темах прошедшего 2024 года и дал оценку работе Правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что задача Правительства – обеспечить рост экономики и повысить благосостояние граждан. По мнению Президента, кабинет министров в целом с ней справляется.

"За прошедший год достигнуты неплохие результаты в диверсификации экономики, развитии обрабатывающей промышленности, модернизации инфраструктуры. Однако есть и проблемные моменты. Постоянно требую от министров более эффективной работы и смелости при принятии решений. Общество предъявляет высокие требования к работе Правительства, и это вполне обоснованно и естественно. Поэтому работа Правительства будет оцениваться объективно, по конкретным результатам. Главный критерий – это благополучие граждан. Если экономические достижения положительно не влияют на уровень жизни людей, значит, они существуют только в виртуальной реальности. В скором времени состоится расширенное заседание Правительства. Там мы подведем итоги года, обсудим все текущие вопросы, наметим новые планы. Убежден, экономический рост на уровне 4 процентов недостаточен для Казахстана. Об этом говорю даже иностранным представителям. Правительству предстоит поиск источников более высокого роста экономики", — отметил Токаев.

Журналист "Ana tili" напомнил, что в ноябре 2024 года курс тенге к доллару перевалил за 500, что стало своеобразным психологическим рубежом. Понятно, что на колебания национальной валюты влияют различные рыночные факторы. Президент ответил, насколько оправданна такая финансово-валютная политика и не помешает ли она осуществить все задуманные экономические реформы.

"Казахстан встроен в мировую экономику, поэтому тенге находится в зоне влияния внешних факторов. На валюты развивающихся стран оказывает давление укрепляющийся доллар. Показательно, что валюты многих государств начали ослабевать задолго до ноября прошлого года, а тенге достаточно долго удерживал свои позиции. Мы давно отошли от практики искусственного сдерживания курса, у нас действует режим свободного курсообразования, который базируется на рыночных факторах. Считаю нецелесообразным сжигание золотовалютных резервов ради сильного тенге. Некоторые участники рынка высказывают предложения о переходе к более управляемому курсу. Национальный банк и Правительство внимательно изучают все варианты. После анализа этого вопроса станет понятно, надо ли менять подходы в данной сфере. Главная задача – это обеспечение устойчивости и эффективности экономики, динамичное развитие реального сектора, рост производительности труда, увеличение качественных рабочих мест", — подчеркнул глава государства.

Он также оценил работу руководителей-экономистов в стране.

"Буду откровенен: нынешнюю работу руководителей-экономистов оцениваю как посредственную. Слишком много риторики из лексикона международных финансовых институтов, мало конкретного дела. Сейчас нужны специалисты, хорошо знающие положение в регионах и механизмы функционирования реальной экономики, то есть поработавшие "на земле". Об этом шла речь во время моей встречи с Премьер-министром Олжасом Бектеновым 17 декабря прошлого года", — добавил президент.

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