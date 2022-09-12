Экономический портрет Алматы плох

Фото: акимат Алматы

В южной столице проходит ХXV сессия маслихата по утверждению "программы развития до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", сообщает BaigeNews.kz. Приводимые на сессии сухие цифры и данные говорят о нерадужном состоянии дел. Поэтому акиматом предлагаются долгосрочные программы по улучшению ситуации.

Глава города Ерболат Досаев сообщил, что на программу развития до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года, по предварительным оценкам городского акимата, потратят 6,1 триллион тенге. Около 55% из всей суммы составят частные инвестиции, из них в ближайшие три года акимат планирует привлечь 1,3 триллиона тенге, остальные средства планируется привлечь до 2030 года.

"Мы должны стремиться войти в TOP-70 индекса the Global Livеability Index до 2030 года. Это интегральный индекс благоустроенности городов, который отражает, как сами жители оценивают комфотность жизни в городе по более чем 30 показателям. Мы хотим увидеть Алматы в этом индексе как мегаполис с комфортными условиями проживания, точку притяжения передовых технологий, инноваций и качественного человеческого капитала со всего мира", – сказал аким Алматы Ерболат Досаев.

Однако экономическая ситуация южной столицы отнюдь не радужная. По данным акимата Алматы, с 2015 года доходы населения города выросли всего на 1,4 процента.

Как уточнил выступающий на ХXV сессии маслихата заместитель акима Алишер Абдыкадыров, Алматы находится в ловушке средних доходов. По его словам, анализ международного опыта показал необходимость изменения структуры экономики с повышением доли обрабатывающей промышленности. Кроме того, приоритетом для экономики города станут: креативная индустрия, сектор IT и туризм. Акцент планируют сделать на создание рабочих мест с высокой производительностью труда, а также на привлечение инвестиций и улучшение деловой среды.

По данным акимата, сейчас ВВП на душу населения составляет 18 194 тысячи долларов, уже в 2030 году этот показатель увеличится до 30 000 тысяч. И это всё благодаря программе развития, добавил замакима.

Мухит Азирбаев, заместитель акима Алматы, рассказал, что с 1998 года границы территории города значительно расширялись, город стал вдвое больше. К мегаполису присоединилось 27 населенных пунктов с населением более 100 тысяч человек.

Вместе с территорией к городу перешли и проблемы, связанные с отсутствием инженерной, транспортной, жилой и социальной инфрастуктуры.

При этом, часть территории в исторических границах города также продолжала хаотично развиваться, переуплотняя уже существующие территории жилой застройкой, максимально "выжимая" квадратные метры и используя "на износ" возможности инженерной инфраструктуры.

Для решения существующих проблем акимат предлагает принцип полицентричного развития, когда несколько равноценных связанных общегородских и локальных полицентров, с эффективными транспортными и пешеходными связями между ними.

Полицентричное развитие территории города будет осуществляться на следующих принципах:

- квартальная застройка на примере исторического центра города с сеткой улиц длиной 120-140 метров;

- 100% обеспеченность жителей каждого полицентра социальной, транспортной, рекреационной инфраструктурой, а также рабочими местами;

- связанность всех полицентров и других районов города транспортной инфраструктурой;

- редевелопмент территории с сохранением (реставрацией) объектов, имеющих историко-культурное значение;

- экономическая специализация.

В результате принятия и реализации нового Генерального плана Алматы и мастер-планов полицентров город к 2030 году получит: