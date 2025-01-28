На расширенном заседании правительства Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые проблемы и вызовы, стоящие перед экономикой страны, а также пути их решения. Своим мнением по итогам заседания с корреспондентом BaigeNews.kz поделился депутат Мажилиса Ерлан Саиров.

Глобальные вызовы и внутренние проблемы

По словам Саирова, мир находится в состоянии экономической турбулентности, где крупнейшие мировые экономики – США, Китай и Европейский Союз – вовлечены в санкционные ограничения и торговые войны. Эти глобальные риски напрямую влияют на развитие экономики Казахстана.

На внутреннем уровне основными проблемами остаются дефицит бюджета и структурные перекосы.

"Крупные олигархические группы получили значительные налоговые льготы, а налоговая система остается слишком централизованной: регионы отправляют налоги в центр, а затем получают их обратно в виде субвенций. Это создает нагрузку на бюджет", – отметил депутат.

В то же время у Казахстана есть свои традиционные экономические преимущества и навыки, например, в сельском хозяйстве это животноводство и глубокая переработка зерна, в промышленности – нефть и нефтедобыча, соответственно, это создание кластера химической промышленности.

Глубокая экономия бюджета

Президент Токаев подчеркнул необходимость перехода к глубокой экономии бюджета, а также эффективного и целевого использования средств. Приоритетами Казахстана остаются традиционные отрасли экономики, такие как сельское хозяйство (животноводство и переработка зерна), нефтедобыча и развитие химической промышленности.

Благодаря созданию Инвестиционного штаба, бюрократические барьеры и правовые коллизии были устранены, что позволило реализовать 180 инвестиционных проектов на сумму 1,3 трлн тенге. В результате рост обрабатывающей промышленности составил 6% - лучший результат за последние 10 лет.

Новые подходы к СРП-контрактам

Президент поручил пересмотреть соглашения о разделе продукции (СРП) на более выгодных для Казахстана условиях. Большинство из них были заключены в 1990-х годах, в период, когда стране необходимо было срочно привлекать иностранные инвестиции. Сегодня требуется обновить условия для защиты национальных интересов.

"Сегодня настало время пересмотреть их, чтобы обеспечить более справедливые условия для нашей страны. Этим поручением Глава государства еще раз подчеркнул, что для него приоритетом являются национальные интересы", - считает Саиров.

"Непопулярные" меры и их социальные последствия

Для решения текущих проблем в экономике Казахстана правительство предлагает ряд "непопулярных" мер: повышение НДС, повышение цен на ГСМ и тарифов на железнодорожные перевозки.

Ерлан Саиров считает, что это вынужденные и неизбежные меры, без которых невозможно развивать экономику страны.

"Без повышения цен на ГСМ, тарифов мы не можем создать конкурентоспособную экономику. Например, цены на ГСМ у наших близких соседей на порядок, иногда в два и более раза выше, чем у нас. В целом, без этих изменений невозможно развивать потенциал нефтяной отрасли, железной дороги и коммунальной сферы, соответственно создать условия для устойчивого развития всей отечественной экономики", - поделился своим мнением депутат.

Вместе с тем, мажилисмен обратил внимание на то, что повышение налога и повышение цен на ГСМ напрямую будут негативно влиять на благосостояние граждан.

"Повышение цен на ГСМ, ставки НДС, тарифов, возможно, запустят цепную реакцию, и приведут к повышению цен на социально значимые товары. А этот процесс напрямую и негативно повлияет на качество жизни наших граждан. Поэтому в Мажилисе мы будем вести диалог с Правительством чтобы минимизировать негативные социальные последствия для наших граждан, и чтобы люди не почувствовали на себе эти меры", - заверил парламентарий.

Ерлан Саиров отмечает, что в международной практике есть решение этой проблемы: в Германии, Голландии, Китае отсутствует НДС на продукты питания.

Депутат считает, что в будущем можно будет рассмотреть разные варианты. Можно сделать так, чтобы НДС не платили, к примеру, сельхозпроизводители. Или чтобы НДС не подвергался продуктовый набор.

Ускоренное строительство АЭС

Президент поручил ускорить строительство АЭС для удовлетворения растущих энергетических потребностей экономики. Развитие промышленного потенциала страны требует увеличения энергомощностей. Ерлан Саиров подчеркнул, что строительство АЭС, наряду с производством редких металлов, откроет путь для Казахстана к "новой экономике".

В завершение депутат обратил внимание на важность открытого диалога с населением.